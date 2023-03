XINGUARA: Diretor da 23ª Ciretran, Dr.Ribamar e assassinado misteriosamente.

Dois homens foram mortos a tiros por volta das 03h30 da madrugada desta segunda-feira (6), na cidade de Xinguara, no sul do Pará.

As vítimas foram identificadas como, Carlos Henrique, mais conhecido como “Bezerrão” e o advogado e diretor da 23º CIRETRAN de Xinguara, Dr. Ribamar Gonçalves.

As vítimas estavam com um grupo de amigos em frente uma Distribuidora localizada na Rua Brasil no centro de Xinguara, quando dois homens em uma motocicleta chegaram já atirando contra o grupo que conversava na calçada do estabelecimento.

“Bezerrão” que segundo informações seria o alvo dos pistoleiros, ainda tentou fugir mais foi perseguido pelo atirador e executado sem chance de defesa. Até o momento, ninguém foi preso.

Dr. Ribamar ainda chegou a ser socorrido para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Xinguara, mais não resistiu e veio a óbito. O caso foi registrado na Delegacia de Policia Civil de Xinguara, que vai investigar o duplo homicídio.

