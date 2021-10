ÁGUA AZUL DO NORTE: Prefeito Vandin luta pela pavimentação da estrada Curitibano/Canaã dos Carajás

A cada dia o prefeito de Água Azul do Norte, Isvandires ‘Vandin’ (PSDB) vai se consagrando devido seu trabalho de manutenção das estradas vicinais, garantindo a trafegabilidade no município.

Após muitas reivindicações, na última segunda feira (25), foi realizada uma importante reunião com as presenças de representantes da secretaria de transportes do governo do Estado, e prefeituras de Água Azul do Norte e Canaã dos Carajás, para tratar sobre a pavimentação dos 52 km da estrada que liga a PA 279 (bar café Curitibano) a Canaã dos Carajás.

A estrada já é bastante utilizada, agora com a pavimentação certamente vai impulsionar a economia da região, além de beneficiar muitos produtores que ali moram.