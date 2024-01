Concurso Público Nacional Unificado terá 6,6 mil vagas e novidades no edital

Será publicado nesta quarta-feira (10), no Diário Oficial da União, o edital para o Concurso Público Nacional Unificado (CPNU). O certame selecionará 6.640 servidores que atuarão em 21 órgãos públicos e, segundo o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, trará uma série de inovações, como a igualdade de oportunidades de acesso. A previsão é que as inscrições estejam abertas entre os dias 19 de janeiro e 9 de fevereiro e que a prova seja aplicada no dia 5 de maio.

As provas serão feitas em 220 cidades do país, por meio de uma parceria com o Cesgranrio. O objetivo da ampliação dos locais é garantir que regiões metropolitanas tenham mais opções de municípios para a realização das avaliações. Além disso, a inscrição deve valer para o processo seletivo de mais de um órgão, assim como o processo será unificado, contendo um conteúdo programático para os demais concursos. Outra novidade anunciada é que esse tipo de seleção será realizada com certa periodicidade.Karina Jaques, professora e especialista em concurso público, explica que aumentar o número de cidades em que o certame será realizado é um fator positivo para a questão financeira de quem tem interesse na vaga, já que as provas eram realizadas, em sua maioria, em Brasília. “Você precisava se deslocar, pedir folga do trabalho, gastar mais dinheiro… A proposta é que você não precise sair da sua cidade para fazer o concurso. É democrático, amplia as oportunidades para que mais pessoas possam concorrer. Isso estimula quem quer participar”, diz.

Edital

O edital vai apresentar informações sobre os blocos temáticos, conteúdos das provas, critérios de classificação e desclassificação, lista de espera, cadastro de reserva, validade do certame e composição das notas finais. Karina aponta que a expectativa é que as regras para o CPNU sejam menos conteudistas. “Quando tem muito conteúdo, [a prova] beneficia quem tem mais tempo para estudar. Além de ser o concurso com maior número de vagas, deve ser o maior em número de inscrições. A previsão é que bata a marca de três milhões”, frisa a especialista.“A banca foi divulgada em novembro. A proposta é que o concurso seja periódico, realizado de dois em dois anos. Vai servir para o candidato que começou a estudar agora e não conseguiu passar. Ele já se prepara para que, daqui no mínimo dois anos, termos um concurso com conteúdo programático parecido. É como o Exame Nacional do Ensino Médio [Enem], que o candidato estuda ao longo dos anos. Isso vai ser bom para os órgãos públicos, para o professor e para os alunos”, acrescenta Karina.

Dicas

A banca para o concurso foi definida em novembro de 2023. Com isso, Karina afirma que o candidato já consegue iniciar a preparação com base em provas antigas. “O concurseiro que já está tentando pode começar a se preparar estudando as matérias básicas. Sempre damos a dica para antecipar e estudar essas matérias. Se já sabe qual é a banca, então é treinar as questões de provas anteriores. Treinou e acertou, continua até a véspera da prova. Os assuntos que errou, volta para o conteúdo teórico”, sugere.

Provas

A ideia apresentada é de que a primeira etapa do concurso unificado seja em um único dia, dividida em dois momentos: primeiro será aplicada uma prova objetiva, com conteúdo comum a todos os candidatos. Depois, no mesmo dia, serão aplicadas provas dissertativas e com conteúdos específicos, de acordo com cada bloco temático.

As áreas de atuação anunciadas até o momento são: administração e finanças; setores econômicos, infraestrutura e regulação; agricultura, meio ambiente e desenvolvimento agrário; educação, ciência, tecnologia e inovação; políticas sociais, justiça e saúde; trabalho e previdência; dados, tecnologia e informação pública, além do nível intermediário. ( A Notícia Portal/ O Liberal)