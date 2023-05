Água Azul do Norte: PM prende homem com mandado de prisão em aberto pelo crime de homicídio

Policiais militares do 87º Pelotão Destacado de Água Azul do Norte, no sul do Pará, prenderam na última terça-feira (23), Fernando de Sousa Cardoso, que tinha um Mandado de Prisão em aberto pelo crime de homicídio.

De acordo com as informações da Policia Militar, os agentes estavam em patrulhamento quando abordaram um homem que estava em atitude suspeita.

Durante a busca pessoal, foi constatado que havia um Mandado de Prisão em seu nome pelo crime de homicídio, praticado na cidade de Tomé-Açú, no nordeste do Pará, no ano de 2018.

Fernando Sousa foi apresentado na Delegacia da Policia Civil de Água Azul do Norte, onde se encontra preso à disposição da justiça de Tomé Açú. (A Notícia Portal/ Blog do Luiz Pereira)