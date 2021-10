Flamengo empata com o Athletico no minuto final em duelo ‘quente’ por vaga na final da Copa do Brasil

Em jogo de muita disputa na Arena da Baixada, Athletico e Flamengo empataram por 2 a 2, com pênalti decisivo nos acréscimos, na primeira partida pelas semifinais da Copa do Brasil. Thiago Maia abriu o placar, mas os donos da casa reverteram com gols de Pedro Henrique e Renato Kayzer. Aos 50 minutos, Rodrigo Caio recebeu falta na área, o VAR entrou em ação e o árbitro marcou o pênalti. Na cobrança, Pedro empatou. Em noite de pouca imaginação do Fla, o Furacão demonstrou mais organização e vontade, mas o vacilo de Lucas Fasson, que fez a falta no zagueiro rubro-negro, foi decisivo. Na próxima quarta (28), as equipes definem a vaga na final no Maracanã.

No próximo sábado (23), o Fla encara o rival Fluminense, às 19h, no Maracanã, pelo Brasileiro. No mesmo dia, os atleticanos visitam o Fortaleza, às 19h15, no Castelão.

(Com informações UOL)

Confira alguns cliques da partida: