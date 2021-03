Hospital Regional de Redenção recebe mais 11 leitos de UTI exclusivos para Covid-19

Na ultima quinta-feira (11) o Hospital Regional do Araguaia, em Redenção, recebeu 11 novos leitos de UTI’s para dar atendimento ao tratamento dos pacientes confirmados com Covid-19. Se trata de uma iniciativa do Governo do Estado do Pará, na qual o governador Helder Barbalho (MDB) fez questão de visitar o hospital acompanhado do prefeito Marcelo Borges.

Na ocasião, o Governador informou que agora o município e a região contam com 21 unidades de terapia intensiva exclusivas para o combate da pandemia, mas que no entanto a demanda continua aumentado e que “por este motivo, já foram autorizados mais 8 leitos privados que serão contratados pelo Governo do Estado para continuarmos essa oferta e assim garantir atendimento para aqueles que precisão”, disse Helder.

Os novos leitos vão atender pacientes dos 15 municípios da região, quais são: Xinguara, Água Azul do Norte, Bannach, Conceição do Araguaia, Cumarú do Norte, Floresta do Araguaia, Ourilândia do Norte, Pau D’Arco, Redenção, Rio Maria, Santana do Araguaia, São Félix do Xingu, Sapucaia, Tucumã e Santa Maria das Barreiras. (da Redação)