Polícia Militar recupera motocicleta com registro de furto em Rio Maria

Uma motocicleta com registro de furto foi recuperada pela Polícia Militar na manhã da última terça-feira (3), durante patrulhamento realizado como parte da Operação Saturação, determinada pelo comandante do CPR XIII, Cel. QOPM Formigosa.

Por volta das 10h30, a guarnição da VTR 1706, composta pelos soldados Silva Costa e Rocha, realizava ronda na Avenida 10, esquina com a Rua 07, no centro de Rio Maria, quando avistou um homem em atitude suspeita. O indivíduo, identificado como Ailton dos Santos Barros, conduzia uma motocicleta Honda CG 150 Fan ESI de cor preta, sem placa, e demonstrou nervosismo ao notar a aproximação da viatura.

Durante a abordagem, nada de ilícito foi encontrado com o suspeito. No entanto, ao verificar os sinais identificadores da motocicleta chassi de número 9C2KC1550AR178256 os policiais constataram que o veículo possuía registro de furto/roubo na cidade de Xinguara.

Questionado, Ailton afirmou que havia pegado a motocicleta emprestada de uma mulher identificada como Maria Aparecida Alves de Almeida, alegando que pretendia apenas se deslocar até sua residência.

Diante dos fatos, o suspeito recebeu voz de prisão e, juntamente com a motocicleta, foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Rio Maria, onde foram adotadas as medidas cabíveis. Conforme o boletim de ocorrência, o uso de algemas foi necessário para garantir a segurança da guarnição e do próprio conduzido. A ação integra os esforços contínuos do 17º Batalhão da PMPA em combater o crime e garantir a segurança da população local. (Roney Braga A Notícia Portal com informações da PMPA)