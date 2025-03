Ideflor-Bio discute a criação de Bosque Municipal em Xinguara

A ação faz parte de um esforço estadual para fortalecer a conservação ambiental em áreas urbanas, com o apoio técnico e institucional do Ideflor-Bio.

O Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade (Ideflor-Bio) recebeu uma comitiva da Prefeitura de Xinguara, liderada pelo vice-prefeito Amarildo da Silva, para discutir a criação de um Bosque Municipal na cidade. O encontro foi realizado com o presidente do Ideflor-Bio, Nilson Pinto, e é parte de uma iniciativa estadual que visa promover a conservação ambiental nas áreas urbanas, com o apoio técnico e institucional do órgão.

O evento também contou com a presença do assessor técnico da presidência do Ideflor-Bio, Thiago Valente, e do diretor de Desenvolvimento da Cadeia Florestal, Vicente Neto. Durante a reunião, foi discutida a implementação de Sistemas Agroflorestais (SAFs) no município, uma proposta que visa integrar a produção rural sustentável com a preservação ambiental e o desenvolvimento econômico.

A criação dos Bosques Municipais está de acordo com a Lei nº 766/2023, sancionada pelo governador Helder Barbalho, que estabelece a Política e o Sistema Estadual de Unidades de Conservação do Pará. Esta legislação, elaborada pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas) e pelo Ideflor-Bio, cria diretrizes para a formação de novas áreas protegidas e introduz duas categorias inéditas: os Bosques Municipais e os Rios de Proteção Especial.

Considerados uma alternativa acessível para a expansão de áreas verdes em cidades paraenses, os Bosques Municipais apresentam baixo custo de manutenção e são essenciais para a preservação da biodiversidade local. Cidades como Palestina do Pará e São João do Araguaia já estão se preparando para implementar este modelo de Unidade de Conservação, e Xinguara busca seguir a mesma trajetória.

Para Nilson Pinto, presidente do Ideflor-Bio, a iniciativa reforça o compromisso do Estado com a conservação ambiental e a melhoria da qualidade de vida da população. “Nosso objetivo é apoiar os municípios na criação dessas novas Unidades de Conservação, assegurando benefícios tanto para a natureza quanto para as comunidades locais. Os Bosques Municipais representam um avanço significativo na gestão ambiental, proporcionando espaços verdes acessíveis e contribuindo para a sustentabilidade urbana”, afirmou.

Além da criação do Bosque Municipal, a parceria com o Ideflor-Bio também pode acelerar a implementação dos SAFs em Xinguara. Com grande potencial agropecuário, o município tem tudo a ganhar com este modelo produtivo, que integra o cultivo agrícola com a conservação ambiental. As próximas etapas do processo envolverão a realização de estudos técnicos e a busca por financiamento para viabilizar os projetos. (A Notícia Portal/Roney Braga)