Acusado de passar a mão no corpo da filha de 12 anos é conduzido à delegacia de Ourilândia do Norte

Um homem, pai de uma menina de 12 anos, foi acusado pela criança de passar a mão em todo o corpo dela em

Ourilândia do Norte, sul do Pará. Policiais militares do 36º Batalhão confirmaram a denúncia junto à vítima e levaram o suspeito para a Delegacia de Polícia Civil da Cidade.

A prisão ocorreu por volta das 22h40 desta quinta-feira (3), quando a PM estava em rondas ostensivas na Operação “Saturação” – determinada pelo coronel Marcus Formigosa, que está à frente do Comando de Policiamento Regional XIII (CPR XIII).

Segundo a polícia, na avenida das Nações, bairro Jardim Panorama, a mãe da criança, que se deslocou do município de Curionópolis, sudeste do Pará, abordou a guarnição e relatou que sua filha, de 12 anos, foi para Ourilândia do Norte passar alguns dias na casa do pai.

Mas a criança enviou mensagens via WhatsApp para uma irmã relatando que o pai “era muito tarado” e “passava a mão no corpo dela todo”. Preocupada, imediatamente, a mãe da garota se deslocou para a casa do pai, em Ourilândia do Norte, para verificar a situação.

Logo em seguida, a PM deslocou-se até o local onde a criança se encontrava. No local, a menina teria confirmado as denúncias. A PM deu voz de prisão para o acusado e todos foram levados até a Delegacia de Polícia Civil de Ourilândia do Norte para providências que o caso requer. (A Notícia Portal com Informações do Fato Regional/ Foto: Divulgação PMPA)