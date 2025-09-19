Presidente da França Macron é obrigado a provar na Justiça que esposa nasceu mulher

Teorias da conspiração que nascem nas redes sociais muitas vezes se espalham em alta velocidade, mas algumas acabam parando na Justiça. É o que acontece com Emmanuel Macron, presidente da França, e sua esposa, Brigitte Macron, que decidiram enfrentar judicialmente uma das narrativas falsas que mais repercutiram contra a primeira-dama nos últimos anos.

O casal francês apresentou um processo por difamação contra a influenciadora conservadora Candace Owens, que afirmou em diferentes ocasiões, para milhões de seguidores no Instagram, que Brigitte Macron seria, na verdade, um homem.

A influenciadora chegou a declarar de maneira insistente neste boato, que “apostaria toda a sua reputação profissional” nessa versão, ignorando informações oficiais e registros já existentes.

Segundo o advogado dos Macrons, Tom Clare, em entrevista à BBC, serão apresentadas provas fotográficas e científicas para refutar categoricamente as alegações. “É incrivelmente perturbador pensar que você tem que se submeter a esse tipo de prova”, afirmou, destacando que os materiais devem incluir testemunhos técnicos e documentos oficiais.

A ação foi registrada em julho, no Estado de Delaware, nos Estados Unidos. De acordo com a defesa do casal francês, Owens não apenas espalhou uma mentira, como também se apoiou em grupos de extrema direita e em “difamadores comprovados” para reforçar a narrativa.

Em entrevista à revista Paris Match, Macron justificou o processo como uma forma de preservar a honra da família: “Trata-se de alguém que sabia muito bem que tinha informações falsas e as divulgou com o objetivo de causar danos”, disse o presidente.

Do outro lado, a defesa de Candace Owens tenta anular o processo, alegando que o foro escolhido não tem ligação com os fatos e que se defender em Delaware traria “dificuldades financeiras e operacionais substanciais”. A influenciadora, por sua vez, já se manifestou afirmando que considera o caso uma ameaça à liberdade de expressão. (A Notícia Portal com informações de Alexandre Nascimento da Jovem Pan/ fotos: Divulgação)