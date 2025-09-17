Polícia Militar registra queda expressiva de crimes violentos no sul do Pará

O Comando de Policiamento Regional CPR 13, sob o comando do Coronel Formigosa, alcançou um resultado histórico na segurança pública deste ano.

Entre janeiro e agosto de 2025, houve uma redução de 43% nos Crimes Violentos Letais Intencionais em comparação ao mesmo período do ano passado.

De acordo com os dados, em 2024 foram registrados 92 casos. Já em 2025, esse número caiu para 52 ocorrências. A queda foi consistente mês a mês, chegando a reduções expressivas de 60% em julho e 62% em agosto.

Janeiro: -50% (10 casos em 2024 para 5 em 2025)

Fevereiro: -10% (10 para 9)

Março: -18% (11 para 9)

Abril: -54% (13 para 6)

Maio: -36% (11 para 7)

Junho: -44% (9 para 5)

Julho: -60% (15 para 6)

Agosto: -62% (13 para 5).

O resultado é fruto do trabalho integrado das forças de segurança, com operações e ações preventivas realizadas pela Polícia Militar em parceria com outros órgãos. A participação da comunidade também tem sido fundamental nesse processo.

O Coronel Formigosa destacou que a prioridade continua sendo a preservação da vida e a tranquilidade da população, reforçando o compromisso de manter o policiamento ativo e as estratégias eficazes para consolidar ainda mais esses resultados positivos. (Roney Braga com informações da PMPA/ Fotos: Divulgação)