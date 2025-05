FAB intercepta avião irregular que carregava 200kg de droga no Pará

A Força Aérea Brasileira interceptou uma aeronave ilícita nesta quinta-feira (15) no Pará. Dois caças A-29 Super Tucano participaram da ação, coordenada pelo Comando de Operações Aeroespaciais em parceria com a Polícia Federal.

O avião, de matrícula PT-VSB, foi detectado por radares. A FAB realizou o reconhecimento à distância e interrogação da aeronave. Depois, deu ordens de mudança de rota e efetuou tiros de aviso.

Após as ações da FAB, o avião, modelo EMBRAER EMB-810 SENECA III, fez um pouso forçado nas proximidades da cidade de Altamira (PA). Os ocupantes atearam fogo na aeronave e fugiram logo em seguida. Foram encontrados no interior da aeronave 200kg de skunk, apreendidos pela PF, que investigará o ocorrido. (A Notícia Portal com informações Maria Fernanda Ramos da Itatiaia)