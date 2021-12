Feminicídio: Homem mata a ex-esposa a facadas em Sapucaia

Vilma Lino do Espírito Santo, 35 anos, foi morta a facadas pelo ex-companheiro Gildemar dos Santos Alves, de 38 anos, na manhã desta segunda-feira, 6, na frente do filho do casal, em Sapucaia, no sudeste do Pará.

De acordo com a Polícia Militar, Gildemar matou a ex-esposa, por não aceitar o fim do relacionamento. Ao ver a cena, o filho do casal, de apenas 13 anos, acabou matando pai, fugindo logo em seguida.

Segundo informações do sargento Teles, que comanda o 85º Pelotão em Sapucaia, ao ver sua mãe sendo esfaqueada pelo pai, o adolescente, que, provavelmente, já vira as cenas de violência antes, agiu e atingiu Gildemar com uma tijolada. Em seguida, ele pegou a faca usada para tirar a vida da mãe e desferiu vários golpes no feminicida. Órfão, o menino fugiu.

Os crimes aconteceram por volta das 6h. Vilma estava separada de Gildemar, e inclusive, havia registrado várias ocorrências por violência contra ele. Mesmo com uma medida protetiva que proibia a aproximação do homem, o casal reatou o relacionamento, mas a mulher rompeu novamente por conta das inúmeras brigas.

A PM segue tentando localizar o menino, que deve ser levado para atendimento na Polícia Civil e Conselho Tutelar. A tragédia familiar chocou profundamente a região, e o caso segue em acompanhamento pelas autoridades.

(Com informações Roma News)