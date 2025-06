Homem armado é detido após acidente com ônibus em Ourilândia do Norte

Um homem foi detido pela Polícia Militar do Pará na tarde desta segunda-feira (16) após se envolver em um acidente de trânsito e ser flagrado portando uma arma de fogo. O caso ocorreu na zona rural de Ourilândia do Norte, no sudeste paraense.

De acordo com a PM, por volta das 15h, durante a Operação Saturação, equipes receberam informações via NIOP de que uma caminhonete Hilux prata havia colidido com um ônibus da empresa Danistur, a cerca de 35 quilômetros do município. O motorista da caminhonete, identificado como Diego Aparecido Pereira Teodoro, estaria armado e seguia em direção à cidade.

Diante da denúncia, os policiais realizaram buscas e localizaram o veículo próximo a um bar na entrada de Ourilândia. Durante a abordagem, foi encontrada na cintura do motorista uma pistola Glock, dois carregadores, 21 munições intactas calibre .380, seis cápsulas deflagradas e duas cartelas de comprimidos lacradas, contendo 10 unidades cada.

O motorista do ônibus, Lindomar Umbelino de Oliveira, relatou que precisou desviar de buracos na estrada quando o condutor da Hilux tentou ultrapassar e acabou tendo a lateral atingida pelo coletivo. Ainda segundo a vítima, após o acidente, Diego desceu do carro bastante alterado, proferindo xingamentos e simulando estar sacando uma arma para intimidá-lo.

Após a detenção, o homem foi levado à Delegacia de Polícia Civil de Ourilândia do Norte e apresentado ao delegado de plantão, junto com a arma, os carregadores e as munições. O suspeito apresentou a documentação da pistola, que ficará à disposição da autoridade policial para as providências cabíveis. A ação fez parte das operações de policiamento ostensivo determinadas pelo comando do CPR XIII, sob supervisão do comandante Cel PM Formigosa. (Roney Braga com informações da PMPA/ Foto: Divulgação)