TUCUMÃ-PA: Conselheiro Tutelar é morto a tiros em Tucumã

O conselheiro Ricardo Ribeiro de Souza, 37 anos, foi morto a tiros por dois indivíduos desconhecidos por volta das 21h30 de terça-feira (21), em frente sua residência no setor Morumbi, em Tucumã, Região Sul do Pará.

Logo após o assassinato a Policial Militar chegou ao local e preservou a cena do crime. Viaturas fizeram buscas nas proximidades na tentativa de identificar e prender os suspeitos, porém sem êxito. A polícia civil imediatamente deu início às investigações que fugiram em uma motocicleta.

Segundo informações de familiares, Ricardo estava sentado na calçada de uma casa em frente sua residência, quando os dois indivíduos, chegaram na motocicleta e tentaram roubar seu aparelho celular. Como houve reação, um dos criminosos que usava toca ninja disparou três vezes contra o conselheiro, que morreu no local. Os bandidos não conseguiram levar o aparelho. (Com informações de Juscelino Show repórter de Tucumã)

