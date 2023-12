OURILÂNDIA DO NORTE: SINTEPP ganha na justiça direito de receber o reajuste do piso, mas prefeito e secretário de educação não cumprem ordem judicial

Desde janeiro de 2023, os profissionais do magistério em Ourilândia Do Norte travam uma batalha incansável pela implementação do reajuste do piso salarial de 14,95%. Apesar das inúmeras tentativas de diálogo com o prefeito e o secretário de educação, as negociações foram infrutíferas.

Reuniões promovidas pelo sindicato e documentos protocolados buscavam garantir o cumprimento da Lei Federal n° 11.738/2023, resultando, por fim, em três dias de paralisação na educação. Mesmo com um parecer favorável à causa por meio de uma Ação Civil Pública no TJ/PA, os bastidores da gestão pública revelam a desrespeitosa afirmação: “Ganharam, mas não vão levar,” evidenciando a desconsideração a uma decisão judicial.

A falta de compromisso e respeito aos direitos dos professores é profundamente lamentada. O prefeito e o secretário de educação, este último também professor, estão, segundo informações, tentando desfazer conquistas dos profissionais do magistério, adquiridas ao longo de anos com lágrimas, lutas e suor. O não cumprimento da legislação não apenas impactará a remuneração dos professores, mas também acarretará prejuízos irreversíveis em suas carreiras.

Diante desse cenário desolador, a categoria de professores começa a considerar a possibilidade de não iniciar o ano letivo em 2024, alertando para os potenciais prejuízos aos alunos e servidores da rede municipal. “Não valorizar um professor é não se importar com o futuro de uma nação!” declara Eduardo Aques do Sintepp, em dezembro de 2023, reforçando a determinação da categoria em defesa de seus direitos: “Por nenhum direito a menos.” (A Notícia Portal, redação)