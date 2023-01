IPVA 2023: Prazos para descontos no imposto começam a vencer nesta sexta; confira calendário

Os prazos para garantir os descontos do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) começam a vencer nesta sexta-feira (6) para proprietários que desejam efetuar o pagamento antecipado referente ao ano de 2023. Esse primeiro limite vale para veículos com finais de placas 01 a 31. Ao final da página, confira todos os números.

O pagamento do IPVA é anual e obrigatório para todos os proprietários de carros, motos, caminhões, ônibus e outros veículos, e o cálculo do tributo é feito com base na marca/modelo, seguindo estimativa sobre seu valor realizada por pesquisa da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe).

Motoristas que não foram multados nos últimos 2 anos têm direito a 15% de desconto sobre o valor do IPVA. Já quem não recebeu multa apenas no ano passado, garante 10%. Para as demais situações, é aplicado 5% de desconto no valor do tributo.

O imposto prevê três opções de pagamento: antecipação em parcela única, que é a opção que permite aplicação de desconto; parcelamento em até três vezes, antes do vencimento, ou pagamento integral junto com o licenciamento. Nesses últimos casos não há incidência de descontos.

Para consultar o valor do tributo, os proprietários devem acessar o site da Sefa a partir do dia 2 de janeiro de 2023 e emitir o Documento de Arrecadação Estadual (DAE). A taxa pode ser quitada nos bancos Banpará, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal (CEF), Banco da Amazônia (Basa), Bradesco e Itaú.

Confira o calendário de vencimento do IPVA 2023, de acordo com o final da placa:

Pagamento à vista:

1 e 2 – 19/01/2023

3 e 4 – 20/01/2023

5 e 6 – 23/01/2023

7 e 8 – 24/01/2023

9 e 0 – 25/01/2023

Pagamento em cinco parcelas:

1 e 2 – 19/01, 16/02, 20/03, 17/04, 18/05

3 e 4 – 20/01, 17/02, 21/03, 18/04, 19/05

5 e 6 – 23/01, 22/02, 22/03, 19/04, 22/05

7 e 8 – 24/01, 23/02, 23/03, 20/04, 23/05

9 e 0 – 25/01, 24/02, 24/03, 24/04, 24/05

Fonte: O Liberal