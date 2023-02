Dupla mata barbeiro de 22 anos para roubar moto da vítima

Quanto custa uma vida? Um jovem de apenas 22 anos foi morto quando saía do trabalho. Ele teria sido abordado por um adulto, que estava acompanhado de um menor de idade, quando foi vítima de latrocínio.

A vítima foi identificada como Weverson Gabriel Sousa da Silva, morta com um tiro na cabeça, após ter sua moto roubada. O caso ocorreu na noite da última terça-feira (14), em Couto Magalhães, no Tocantins. Os suspeitos são da cidade de Conceição do Araguaia, no sul do Pará.

Segundo uma testemunha, quando o barbeiro saiu do trabalho foi surpreendido pela dupla, que chegou rapidamente e anunciou o assalto. Após tomar a moto e atirar contra a vítima, a dupla fugiu em direção a Conceição do Araguaia, que fica a poucos quilômetros da cidade do estado vizinho.

Durante a fuga os suspeitos foram surpreendidos por equipes policiais na ponte Araguaia-Tocantins e o condutor acabou perdendo o controle da moto e caíram.

O adulto foi preso em flagrante e o menor apreendido. Ambos foram apresentados na Delegacia de Polícia Civil de Colinas do Tocantins –TO para os procedimentos cabíveis.

