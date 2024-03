Governo entrega sala para mamógrafo em Hospital Municipal de Redenção, sudeste paraense

Nesta terça (19), o Governo do Estado entregou uma sala para comportar o mamógrafo que foi entregue ao Hospital Municipal Iraci Machado de Araújo, em Redenção, no sudeste paraense. O equipamento é destinado para atender a população local e teve um investimento de R$ 760 mil.

O Governador do Estado, Helder Barbalho, reforça o compromisso do governo paraense com a saúde da população ao realizar mais uma entrega de equipamento. “Assumimos o compromisso de trazer o mamógrafo para cá, e hoje estamos entregando o mais avançado do sul do Pará, resultado de uma parceria entre o Governo Estadual e a Prefeitura. Este equipamento permitirá que as mulheres realizem exames, obtenham diagnósticos e previnam o câncer de mama. Continuamos avançando no cuidado com a saúde das mulheres, reafirmando nosso compromisso com a população”, explicou o chefe do executivo.

Para a Secretária de Estado de Saúde Pública, Ivete Vaz, a ação reforça o compromisso com a saúde da população. “A entrega do equipamento para o município é importante porque descentraliza os atendimentos no hospital Regional e oferece qualidade e modernidade para a região”, disse a secretária.

“É o primeiro mamógrafo digital dentro do nosso município, o que melhora muito a qualidade do serviço, do acesso e do atendimento direto ao usuário. Com o equipamento, nós pretendemos quadruplicar o número dos serviços de mamografia oferecidos pela região, trazendo qualidade de vida aos usuários”, ressaltou a secretária de Saúde do município, Agueda Cleide de Sousa.

A população também pôde vivenciar os impactos do avanço: “A entrega é muito importante, porque Redenção estava precisando. Antes, tinhamos que ir para o hospital Regional, mas aqui fica mais pertinho da gente”, enfatizou Marisa Sales, moradora da região.

A aquisição do equipamento permitirá os diagnósticos precoces e ajudará a diminuir a necessidade de os pacientes se descolarem para realizar exames, considerados de média complexidade. (A Notícia Portal/Agência Pará)