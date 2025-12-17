Em Xinguara, governador Helder Barbalho fortalece produção sustentável com lançamento do Cheque Pecuária

O governador Helder Barbalho entregou, nesta quarta-feira (17), em Xinguara, 40 benefícios do programa Cheque Pecuária e abriu um mutirão de inscrições da iniciativa, considerada pioneira no Brasil. O programa garante apoio financeiro direto de R$ 20 mil a pequenos produtores rurais de até 300 hectares, com o objetivo de fortalecer a pecuária, recuperar áreas produtivas e incentivar práticas sustentáveis na agricultura familiar.

O recurso é pago em duas parcelas (R$ 8 mil e R$ 12 mil) por meio de cartão virtual e pode ser usado para a compra de insumos agropecuários. A ação é coordenada pela Semas, com apoio do Banpará, Adepará e Seaf.

Durante o evento, Helder Barbalho destacou que o Cheque Pecuária fortalece a economia rural, melhora a produtividade e valoriza o pequeno produtor, integrando um conjunto de políticas públicas voltadas ao desenvolvimento sustentável. Também foram citadas outras ações do governo, como a reconstrução da sede da Adepará, o pagamento por serviços ambientais e o CredCidadão.

Produtores beneficiados relataram que o recurso chega em momento decisivo, permitindo investimentos em recuperação de solo, manutenção de pastagens, cercas e ampliação das atividades produtivas, gerando mais renda no campo.

O secretário de Meio Ambiente, Raul Protázio Romão, reforçou que o Cheque Pecuária é uma política pública permanente, com alcance em todos os municípios do Pará, e explicou que a adesão exige Cadastro Ambiental Rural (CAR) e inscrição nos canais oficiais. Além do Cheque Pecuária, o evento também realizou pagamentos do programa de Pagamento por Serviços Ambientais (PSA), com até R$ 22 mil por produtor, beneficiando agricultores que adotam práticas sustentáveis e contribuem para a conservação ambiental. ( A Notícia Portal com informações Igor Nascimento (SEMAS)/ Fotos: Bruno Cruz Agência Pará)