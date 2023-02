MATO GROSSO: Autor de chacina morre durante confronto com a polícia de Mato Grosso

Ezequias Souza Ribeiro, de 27 anos, um dos autores da chacina no município de Sinop, no Mato Grosso, morreu, nesta quarta-feira (22), depois de entrar em confronto com a polícia local.

O enfrentamento ocorreu uma área de mata, afastada do centro da cidade. Ezequias foi encaminhado ao Hospital Regional de Sinop, mas não resistiu aos ferimentos.

O outro responsável pelas mortes, Edgar Ricardo de Oliveira, de 30 anos, ainda está sendo procurado.

O crime aconteceu na terça-feira (21), em um bar no bairro residencial Lisboa. Os dois homens estavam jogando sinuca com as vítimas e teriam perdido uma quantia significativa de dinheiro no jogo.

Depois que as vítimas começaram a zombar da dupla, eles foram embora em uma caminhonete branca e retornaram armados com uma pistola 380 e uma espingarda calibre 12.

Segundo as informações da Polícia Civil, o homem com a pistola colocou as vítimas em uma parede e os dois começaram a disparar contra elas.

Quando a Polícia Civil chegou ao local após ser acionada, seis das vítimas já estavam mortas. Uma delas ainda estava viva, foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada até o hospital regional, mas não resistiu.

As sete vítimas são: Larissa Frazão de Almeida, de 12 anos; Maciel Bruno de Andrade Costa, de 35 anos; Josué Ramos Tenório, de 48 anos; Getúlio Rodrigues Frazão Júnior, de 36 anos; Adriano Balbinote, de 46 anos; Orisberto Pereira Sousa, de 38 anos; e Elizeu Santos da Silva, de 47, que morreu no hospital.

A Divisão de Homicídios da Polícia Civil está responsável pela investigação do caso.

A polícia apreendeu, também nesta quarta-feira, a caminhonete, armas e munições utilizadas no caso.

“Ao ser realizada a busca veicular, a equipe encontrou uma espingarda calibre 12 dentro do compartimento do motor, sob o capô. Foi encontrada, ainda, uma bolsa preta, pequena, contendo 14 munições calibre .40 e 14 munições gauge 12”, diz a nota da Polícia Militar do estado, que também encontrou certificados de registro de armas de fogo entre os itens apreendidos.

“As forças de segurança do estado trabalham em conjunto para localização dos suspeitos do crime, que já foram identificados pela Polícia Civil. Uma força-tarefa foi criada para buscas aos autores do crime”, diz a PM na nota.

Bandeira de governo e de campanha do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), a flexibilização das regras de posse e porte de armas de fogo tem sido criticada e revista pelo atual governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que assinou decreto que restringe o acesso às armas e estabelece o recadastramento de armas de uso permitido e restrito até o fim de março.

Nesta quarta, o ministro da Justiça, Flávio Dino, voltou ao assunto ao comentar a chacina no Mato Grosso.

“Mais 7 homicídios brutais. Mais um resultado trágico da irresponsável política armamentista que levou à proliferação de ‘clubes de tiro’, supostamente destinados a ‘pessoas de bem’ (como alega a extrema-direita)”, publicou o ministro em seu perfil no Twitter.

