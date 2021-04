SUL DO PARÁ: PF FAZ OPERAÇÃO CONTRA ESQUEMA DE FRAUDES NO AUXÍLIO EMERGENCIAL

Nove mandados de prisão estão sendo cumpridos nesta quarta (07), no âmbito da operação 600, com o objetivo de combater fraudes no auxilio emergencial.

Os mandados são cumpridos nas cidades de Tucumã, Ourilândia, Pau D’arco e Redenção. De acordo com a PF, os investigados são suspeitos se aproveitarem da vulnerabilidade de pessoas simples, com pouca instrução, para subtrair os valores de benefícios assistências.

O inicio das investigações tiveram inicio em maio de 2020, com foco nos crimes praticados por meio da internet. Os criminosos praticavam furto, transferindo valores para a conta de terceiros, configurando crime de furto mediante fraude.