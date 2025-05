Polícia Militar recupera motocicleta furtada e prende suspeito em Tucumã

Durante a Operação Saturação Noturna, realizada entre a noite desta terça-feira (28) e a madrugada de quarta-feira (29), a Polícia Militar do Pará, por meio do 86° Pelotão de Tucumã, recuperou uma motocicleta com registro de furto e prendeu um suspeito por receptação. A ação ocorreu no centro da cidade e integra o policiamento ostensivo e preventivo determinado pelo Comando do CPR XIII, sediado em São Félix do Xingu. O acusado e a motocicleta foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Tucumã, onde foram realizados os procedimentos cabíveis.

Por volta das 23h30, a guarnição formada pelo 1° Sargento PM V. Cardoso e o Cabo PM Vieira realizava patrulhamento na Avenida dos Estados, quando avistou um indivíduo empurrando uma motocicleta com as características semelhantes às de um veículo furtado no dia anterior em São Félix do Xingu.

Ao perceber a aproximação da viatura, o suspeito abandonou o veículo na Rua Bragança e tentou fugir a pé em direção ao terminal rodoviário. No entanto, foi alcançado pelos policiais e detido. Após consulta no aplicativo Agente de Campo, foi confirmada a restrição de furto para a motocicleta, que possuía o chassi nº 9C6RG3120H0019019 e placa QDW-6476.

O suspeito foi identificado como Marcos Júnior Sousa Ferreira, natural de São Félix do Xingu, com antecedentes criminais por furto (Art. 155 do Código Penal). Segundo informações apuradas pela guarnição, ele estaria tentando vender o veículo nos arredores do terminal rodoviário de Tucumã pelo valor de R$ 500,00.

O acusado e a motocicleta foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Tucumã, onde foram realizados os procedimentos cabíveis. A operação reforça o compromisso da Polícia Militar com a segurança da população e a repressão aos crimes patrimoniais na região sul do Pará. (Roney Braga A Notícia Portal com informações da PMPA)