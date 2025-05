Polícia Militar prende homem em flagrante durante operação noturna em Xinguara

Durante patrulhamento ostensivo e preventivo, a equipe do 17º Batalhão composta pelo Subtenente PM Filho e pelo 3º Sargento PM Palheta se deparou, por volta de 01h30, com um homem saindo de dentro do mercado Ceará Mix, na esquina da Rua Tapajós com a Rua Barão do Rio Branco, portando um alicate de pressão. Ao perceber a viatura, o suspeito tentou fugir, mas foi alcançado e preso.

Identificado como Thauan Vinícius Costas Guedes, o indivíduo foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Xinguara, onde foram realizados os procedimentos legais. “Nosso trabalho é garantir a segurança da população, especialmente com ações preventivas como esta”, afirmou o comandante do 17º BPM, Tenente Coronel PM Aviz (A Notícia Portal/ Emilly Dulcio/Foto: Divulgação Polícia Militar do Pará)