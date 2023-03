EQUIPE REDENCENSE GANHA CAMPEONATO ESTADUAL DE BOXE EM BELÉM

A Equipe Jenilto Matos de Redenção que foi a Belém disputar o campeonato estadual de Boxe Olímpico voltou vitoriosa. O evento foi realizado pela Federação Paraense de Boxe. Muita emoção dos familiares e amigos que foram até ao Terminal Rodoviário recepcionar os atletas que desfilaram em Carro de Bombeiros pelas principais avenidas da cidade.

“A Prefeitura de Redenção, por meio da Secretaria de Esportes, Turismo e Juventude, incentivou e apoiou a equipe de vencedores que nos enche de orgulho! Parabéns aos campeões e a todos os envolvidos”, citou Manoel Reis, Secretário Municipal de Esportes.

Equipe redencense

Germano Jr, juvenil, 17 anos (57 kg), conquistou medalha de Ouro, Josué Silva, 15 anos (categoria 50 kg) ficou com a Prata, Lucas Silva, 16 anos (63 kg), medalha de Prata, Lucas Alves, adulto (80 kg), também conquistou a Prata. A equipe redencense conquistou o 1° lugar do Campeonato Paraense de Boxe Olímpico.

“Foram três dias de muita luta. Felicidade e trabalho duro, missão difícil, mas graças a Deus vencemos e somos os melhores do Pará no boxe”, comemora o treinador Jenilto Matos que foi eleito o melhor do Estado do Pará.

Fonte: (Ascom/Secretaria de Esportes).