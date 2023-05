Moto furtada em Canaã dos Carajás é recuperada pela PM de Rio Maria

Uma guarnição da Policia Militar da cidade de Rio Maria, no sul do Pará, recuperou na quarta-feira (24), uma moto Honda POP-100 branca, sem placa com registro de furto.

De acordo com informações da Policia Militar, os agentes realizavam rondas preventivas pelo setor Chácaras, quando avistaram uma moto POP-100 estacionada na Avenida 12, levantando suspeitas da guarnição.

Durante abordagem, e ao realizar consulta via aplicativo, foi constatado que havia um registro de furto registrado na Delegacia de Canaã dos Carajás, no sudeste do Pará.

A moto foi apresentada na Delegacia da Polícia Civil de Rio Maria, para as medidas cabíveis. (A Notícia Portal/ Luiz Pereira)