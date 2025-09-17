Pará registra em agosto menor índice histórico em alertas de desmatamento, com redução de 61%

O Pará fechou agosto de 2025 com o menor número de alertas de desmatamento já registrado para o mês desde o início da série histórica, em 2019. A análise técnica da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Clima e Sustentabilidade (Semas), com dados do Sistema

de Detecção do Desmatamento em Tempo Real (Deter), do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), aponta que a área sob alertas caiu de 192 quilômetros quadrados (km²) em agosto de 2024 para 74 km² neste ano — redução de 61%. Em comparação a 2020, quando os alertas chegaram a 824 km², a queda foi ainda mais expressiva: 91%.

Nos 15 municípios considerados prioritários para ações de fiscalização e prevenção (Altamira, Anapu, São Félix do Xingu, Pacajá, Novo Progresso, Itaituba, Portel, Senador José Porfírio, Novo Repartimento, Uruará, Rurópolis, Placas, Trairão, Jacareacanga e Medicilândia) a redução foi de 68% em relação a agosto de 2024, com destaque para Itaituba (-87%), Altamira (-83%) e Portel (-78%), que lideraram a queda no período.

Combate à crise climática – De acordo com o governo do Estado, os resultados refletem a estratégia de combinar comando e controle, incentivo a modelos produtivos sustentáveis e valorização das comunidades locais. “A redução histórica em agosto mostra que o Pará está avançando com firmeza no combate ao desmatamento. É a prova de que é possível alinhar desenvolvimento econômico e preservação da floresta, dando segurança para seguir ampliando nossas ações contra a crise climática”, afirmou o governador do Pará, Helder Barbalho.

O secretário de Estado de Meio Ambiente, Clima e Sustentabilidade, Raul Protazio Romão, reforçou que a conquista é fruto de planejamento e integração de esforços. “Esse desempenho é resultado do monitoramento contínuo, da presença em campo e do uso de tecnologia. O Pará se consolida como referência em políticas ambientais voltadas à Amazônia, e reafirma seu compromisso no enfrentamento às mudanças climáticas”, destacou.

No contexto da Amazônia Legal, os alertas também registraram o menor patamar da série: 319 km² em agosto. A participação do Pará nesse total caiu de 37% em 2024 para 23% em 2025, demonstrando avanços consistentes na redução referente ao desmatamento regional. Os dados reforçam a efetividade da política ambiental do Estado e posicionam o Pará como protagonista na agenda de sustentabilidade e combate ao desmatamento na Amazônia. (A Notícia Portal com informações de Por Jamille Leão (SEMAS), Foto: Rodrigo Pinheiro Agência Pará)