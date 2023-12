Machucado, ex-jogador Marcelinho Carioca aparece em vídeo e confirma sequestro após sair com mulher casada.

Desaparecido desde o último domingo, 17, após o show Tardezinha, do cantor Thiaguinho, o ex-jogador Marcelinho Carioca apareceu nesta segunda-feira, 18, por meio de um vídeo confirmando as informações da Polícia Civil de São Paulo de que havia sido sequestrado.

Machucado, o ex-atleta detalhou em um suposto cativeiro que havia sido raptado pelo marido de uma mulher com quem se envolveu no evento sem saber se tratar de uma pessoa comprometida. “Saí com uma mulher que é casada, vim saber depois, e o marido dela pegou, me sequestrou e me levou. Esse foi o B.O.”, relatou. No vídeo divulgado nas redes sociais, uma mulher não identificada aparece ao lado de Marcelinho Carioca confirmando a história.

O carro do ex-atleta foi encontrado em Itaquaquecetuba, na região metropolitana de São Paulo, nesta segunda-feira, 18, após confirmação da assessoria do ex-atleta de que ele estaria desaparecido. Dois homens que estavam próximos do veículo foram presos pela Polícia Militar (PM), por suspeita de envolvimento com o ocorrido.

Marcelinho Carioca é liberado de cativeiro.

De acordo com informações da Policia Civil, Marcelinho Carioca já foi liberado pelos sequestradores após a divulgação do vídeo em um suposto cativeiro. Em companhia da mulher e da Polícia Militar, o ex-jogador se encontra em uma delegacia de Itaquaquecetuba.

