Rio Maria: Caminhão colide com carro particular e deixa motorista preso nas ferragens

Um acidente envolvendo um caminhão de gaiola e um carro particular deixou uma pessoa presa nas ferragens, próximo ao município de Rio Maria, no sul do Pará, na tarde desta terça-feira, 19.

Segundo testemunhas, o motorista do caminhão teria feito uma ultrapassagem e colidiu de frente com o carro menor.

O motorista do caminhão fugiu abandonando o caminhão no local e o rapaz do veículo menor se chama Marcelo Bezerra da Solidade, 34 anos, e mora em Redenção. Ele estaria viajando a trabalho, e ficou preso nas ferragens.

Uma equipe do Samu composta pelo condutor socorrista André e a Tec. de enfermagem socorrista Tatiana fez a remoção do motorista com excelência e com ajuda das pessoas que estavam no momento dando total assistência. O rapaz foi levado para o hospital municipal de Rio Maria consciente e com possíveis fraturas na perna.

Fonte: Fato Regional