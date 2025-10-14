PF realiza mutirão para regularizar indígenas venezuelanos

A Polícia Federal recebe, de terça a sexta-feira (14 a 17/10), indígenas venezuelanos da etnia Warao, para conceder status de refugiados no país. O mutirão é para permitir que eles fiquem aptos a requisitar benefícios sociais públicos mais rapidamente.

Para isso, vieram a Belém integrantes do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (ACNUR) e do Comitê Nacional para os Refugiados (Conare), órgão colegiado, vinculado ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, que delibera sobre as solicitações de reconhecimento da condição de refugiado no Brasil. A ideia é que indígenas deixem o evento já com o novo status, além de documentação regularizada.

Uma etapa imprescindível da análise do mérito para o deferimento da condição de refugiado é a entrevista, que ocorre via de regra online. Em razão da excepcionalidade das condições da comunidade Warao, os oficiais do Conare vieram para entrevistar presencialmente, durante o mutirão.

Local: auditório da Superintendência da Polícia Federal no Pará, Av. Almirante Barroso, 3251, entrada pela Julio Cesar

Horário: 15h

Sugestão de entrevistados:

– delegado Bruno Mota

– Integrantes do CONARE-MJ

– ⁠Integrantes do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados

– Indígenas Warao

– Procurador da República de Direitos Humanos (A Notícia Portal com informações da Assessoria de Comunicação da Polícia Federal no Pará/ Foto: Divulgação)