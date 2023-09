Acidente grave na BR-155 deixa uma pessoa morta

De acordo com informações, um acidente na Rodovia BR-155 próximo a cidade de Pau D´arco foi registrado na manhã desta sexta-feira (01), envolvendo um caminhão bi trem e uma motocicleta.

Segundo testemunhas, o motorista do caminhão perdeu o controle da direção quando pisou no freio bruscamente para não atingir um motociclista que fez uma ultrapassagem perigosa.

O motorista foi arremessado para fora da cabine e não resistiu aos ferimentos. Até o momento a identidade do motorista não foi revelada. (Blog do Luiz Pereira/Fonte Blog do José Augusto)