OURILÂNDIA DO NORTE: Jovem foi baleado enquanto dirigia no centro da cidade

Aconteceu um crime de homicídio por volta das 9hs da manhã desta sexta-feira (19), na Avenida das Nações no centro da cidade de Ourilândia do Norte, no sul do Pará.

De acordo com as informações, a vítima Ronilson Ferreira Dourado, de 25 anos, dirigia um carro modelo COROLA cor preto e ao passar próximo o muro de uma residência, foi alvejado a tiros por um indivíduo que estava escondido ao lado de uma placa de publicidade.

A vítima foi socorrida para um Hospital da cidade, mas morreu minutos depois. Ronilson Ferreira, trabalhava com garimpo na região. O criminoso fugiu sem ser identificado. A Policia Civil vai investigar o caso. (A Notícia Portal/ Blog do Luiz Pereira)