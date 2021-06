Helder Barbalho virá nesta quarta, 30, em São Félix do Xingu, para anunciar investimentos

O Governador do Pará, Helder Barbalho, estará em São Félix do Xingu, sul do Pará, nesta quarta-feira, 30, para anunciar obras e ações no município.

O governador será recebido pelo Prefeito João Cléber e pelo vice Batista Abreu, no Sindicato dos Produtores Rurais de São Félix do Xingu, a partir das 11h. Também estará presente ao evento o presidente do Sindicato Francisco Torres, o Torrinho.

Na ocasião, será apresentado o projeto para construção da ponte sobre o Rio Fresco. Também serão feitas assinaturas de Ordem de Serviço para sinalização viária vertical e horizontal do município e do convênio para apoio à regularização fundiária e ambiental.

Ainda durante o evento serão lançados a ação Cacau no Xingu -Território Sustentável e a linha de crédito Banpará Bio – Território Sustentável; além de serem feitas entregas de títulos de terras – Territórios Sustentáveis.