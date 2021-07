Governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB) assume homossexualidade.

Eduardo Leite (PSDB), governador do Rio Grande do Sul, usou seu perfil no Instagram para agradecer, nesta sexta-feira, o apoio recebido após entrevista no programa “Conversa com Bial”, da TV Globo, na qual falou de sua sexualidade e afirmou ser gay, conforme .antecipou a colunista do GLOBO Patricia Kogut. “As inúmeras mensagens de carinho e apoio que estou recebendo me deixam absolutamente seguro: o amor vai vencer o ódio! Muito muito muito obrigado a todos!”, escreveu ele. O nome de Eduardo Leite lidera os trends topics do Twitter nesta sexta.

Na estrevista ao jornalista Pedro Bial, Leite disse que não tem “nada a esconder” e que tem orgulho de sua sexualidade: “Eu sou gay. E sou um governador gay, e não um gay governador, tanto quanto o Obama nos Estados Unidos não foi um negro presidente, foi um presidente negro. E tenho orgulho disso”, disse ele.

O governador do RS falou também sobre ataques que recebe de adversários por causa de sua homossexualidade: “Nesse debate nacional começa a despertar talves maiores ataques por conta de adversários, alguns vêm com piadas, ilações, como se eu tivesse algo a esconder. Pois bem, que fique claro, não tenho nada a esconder. Tenho orgulho dessa integridade de poder aqui dizer também sobre minha orientação sexual, quem eu sou, embora devêssemos viver num país em que isso fosse uma não-questão, mas se é, está aqui claro”.

Até a entrevista de Leite, nenhum prefeito de capital, governador ou presidenciável havia se assumido gay no Brasil.

Saio com meu namorado para jantar fora, não escondo isso de ninguém. Mas sempre ficava algum burburinho, algum tipo de ilação, a piadinha que o próprio presidente fez, os ataques feitos por outros políticos. Isso não é justo, não é correto, não é tolerável — afirmou ele.