TUCUMÃ: Jovem é morto a facadas no meio da rua no sul do Pará

TUCUMÃ (PA) – A população da cidade de Tucumã, no sul do Pará, presenciou um homicídio, ocorrido na tarde desta terça-feira (27), na Avenida Fortaleza, Bairro das Flores, onde a vítima, identificada como Thomaz Victor Mendes Silva, 23 anos, a facadas.

De acordo com testemunhas, Thomaz Silva pilotava uma motocicleta e foi perseguido por um veículo ainda não identificado. O carro bateu na traseira da moto da vítima que caiu dentro de um bueiro. O assassino desceu do veículo e desferiu vários golpes de faca na região do tórax do rapaz que morreu no local do atentado.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi chamado, porém, ao chegaram no local, os socorristas constataram que o jovem já estava sem vida. O corpo foi coberto e ficou à espera de remoção para exames periciais de rotina. A Polícia Civil já tem uma linha de investigação, entretanto prefere manter sigilo para não atrapalhar as investigações. A Polícia Militar fez buscas nas proximidades do assassinato, mas ainda não localizou o suspeito do crime. (A Notícia Portal / com Blog Luiz Pereira e Juscelino Show de Tucumã).