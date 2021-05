POLICIA CIVIL EXECUTOU OPERAÇÃO GAMBIT E CUMPRIU MANDADOS DE PRISÃO, BUSCA E APREENSÃO EM OURILÂNDIA E TUCUMÃ

A Delegacia de Homicídios de Marabá (DH) deflagrou nesta sexta-feira, 14, a Operação Gambit, que investiga um homicídio ocorrido no dia 10 de novembro de 2019, no município, localizado no sudeste do Pará. Segundo as apurações da DH, o crime teria sido motivado por ambições empresariais entre sócios de uma empresa construtora de Marabá.

A operação contou com apoio da Equipe da Seccional de Polícia Civil de Marabá, Seccional de Polícia de Parauapebas, ainda com auxílio da equipe da Delegacia de Conflitos Agrários (DECA) de Marabá e Redenção. Ao todo, foram cumpridos seis mandados de busca e apreensão na empresa, além de um mandado de prisão preventiva na casa de um dos investigados, que foi encontrado com munições de arma de fogo.

Ainda durante a operação, diversos documentos e objetos como aparelhos celulares, notebooks, drive externos e pen drives, foram apreendidos para análise e perícia a fim de ajudar nas investigações. As apurações prosseguem pelo prazo de 30 dias, podendo ser prorrogadas.