Rodovida: PRF divulga balanço da Operação Ano Novo no Pará

APolícia Rodoviária Federal (PRF) encerrou, às 23h59 deste domingo (4), a Operação Ano Novo 2025/2026 no estado do Pará. Durante os seis dias de mobilização, iniciada na última terça-feira (30), o foco das equipes foi o enfrentamento à violência no trânsito através da Operação Rodovida, a maior iniciativa anual da corporação, que se estenderá até o feriado de Carnaval.

O balanço aponta que foram registrados 15 sinistros de trânsito nas rodovias federais que cortam o estado. Deste total, 7 foram considerados graves. O saldo da operação contabilizou 25 pessoas feridas e 2 mortes, uma na BR-010, no município de Aurora do Pará e a outra na BR-230, em Pacajá.

A presença policial foi intensificada, resultando na detenção de 9 pessoas por crime de trânsito, abordagem de 1.914 veículos e na fiscalização de 2.890 pessoas. A PRF também priorizou o combate à embriaguez ao volante, realizando 1.703 testes de alcoolemia. Ao todo, 19 condutores foram autuados no âmbito da Lei Seca: três por dirigirem comprovadamente sob efeito de álcool e 16 por recusa ao teste.

Durante as ações de fiscalização viária, foram flagradas 162 ultrapassagens Indevidas, 78 autuações por falta de cinto e cadeirinha e 50 motociclistas flagrados sem o uso do Capacete.

Além do foco viário, a PRF atuou no combate à criminalidade, efetuando a detenção de 24 pessoas por crimes diversos.

A Operação Rodovida continua em todo o território nacional, mantendo o reforço no policiamento e nas campanhas educativas para garantir a segurança dos usuários das rodovias durante as férias escolares e as festividades carnavalescas.

As estatísticas da Operação Ano Novo 2025/2026 no estado do Pará, são preliminares, podendo sofrer alterações conforme o fechamento dos dados nos sistemas da PRF. ( A Notícia Portal com informações da PRF do Pará/ Foto: Divulgaçao)