REDENÇÃO-PA: Polícia prende 4 pessoas por 2 homicídios dolosos qualificados

A Polícia Civil do Pará deflagrou a “OPERAÇÃO IGNÁVIA”, dando cumprimento a 04 (quatro) mandados de prisão preventiva nesta quinta-feira (02) por dois crimes de homicídio qualificado doloso contra os nacionais: Vanessa Cristina da Silva, Dhiego Francisco Da Silva Ramos, Lucas da Silva Ramos e Ana Cláudia da Silva.

Sob coordenação e ação integrada do Núcleo de Inteligência Policial e da Diretoria de Polícia do Interior, a Operação foi deflagrada de forma simultânea nos Estados do Pará, do Goiás e do Amazonas, contando com a participação de mais de 30 policiais civis da PC/PA, PC/GO e PC/AM.

O crime ocorreu no ano passado, em dia 19 de abril, quando a vítima Brasilino Melo e sua companheira, Gracilene Galvão Moreira, foram encontrados baleados no banco da frente dentro de seu veículo, em estrada vicinal da saída da cidade de Redenção – PA. No carro também estava uma criança de 05 anos, filha da vítima Gracilene, que presenciou o ocorrido.

A investigação, feita pelo Núcleo de Apoio à Investigação – NAI/Redenção e Superintendência Regional do Araguaia Paraense/13ª RISP, concluiu que a ex-espoda de Brasilino, Vanessa Cristina da Silva desejava se apropriar de bens da vítima, e encomendou as mortes.

Para cometer o crime, Ana Cláudia armou uma emboscada. Ligou para a vítima e pediu que fosse a uma suposta fazenda para uma oferta de serviço fantástico em sua máquina agrícola. Ela pediu a Brasilino que levasse seu neto de Redenção para que ele pudesse mostrar o caminho. E assim fez Brasilino, e em determinado momento da viagem, Dhiego Francisco (filho de Ana Cláudia) cometeu os crimes e fugiu com a ajuda do irmão Lucas da Silva Ramos (que acompanhava tudo de moto). A investigação apurou que Vanessa pagou R$ 15,4 mil a Lucas pelo crime. Ele dividiu o dinheiro entre a mãe Ana Claudia, e seu irmão Dhiego.

Após os crimes, os investigados fugiram do Estado do Pará, mas na manhã desta quinta-feira (02), de forma simultânea e integrada, foram localizados e presos todos os envolvidos.

A equipe do NAI/Redenção e da 13ª RISP, com apoio da Polícia Civil do Goiás, efetuou a prisão de Ana Cláudia e de seus dois filhos, Lucas e Dhiego (executores dos crimes), nas cidades de Goianira (GO) e Goiânia (GO). Ana Cláudia e Lucas foram presos na sua casa, e Dhiegofoi preso enquanto trabalhava numa construção.

A equipe do NAI/Santarém, com apoio da Polícia Civil do Amazonas, efetuou a prisão de Vanessa Cristina (mandante dos crimes) na cidade de Parintins (AM). Vanessa havia fugido do Estado do Pará, passado por algumas cidades e estava se estabelecendo no Amazonas. Ela foi presa quando estava dentro de uma Churrascaria, a qual havia acabado de comprar naquele município.

O Inquérito Policial é presidido pelo Delegado de Polícia Civil Darlan Samuel Guimarães Dantas e seguirá seus trâmites normais para finalização no prazo legal, ficando os presos à disposição do Poder Judiciário.

A Polícia Civil do Estado do Pará agradece o apoio irrestrito das Polícias Civis do Estado do Amazonas e de Goiás pela ação integrada e efetivo empenho na resolutividade do caso.

(A Notícia Portal com informações da Superintendência Regional do Araguaia Paraense/13ª RISP)