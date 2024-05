Pau D’Arco: Pesquisa eleitoral revela os pré-candidatos a vereadores que seriam mais votados se a eleição fosse hoje.

Uma pesquisa eleitoral realizada pelo Instituto DOXA, registrada na Justiça Eleitoral, revelou o atual cenário político no município de Pau D’Arco. Esta é a primeira pesquisa oficial de 2024 e apresenta os pré-candidatos a vereadores que seriam mais votados se as eleições fossem hoje.

Realizada na categoria espontânea, sem apresentar nomes como opção, os entrevistados apontaram os seguintes nomes, que se destacaram:

1º Charles Alves

2º Juvenal

3º Neivaldo Santos

4º Maguila

5º Sandrinha

6º Odivair

7º Arnaldo

8º Ricardo

9º Rogério

10º Chiquinho

11º Marcão do Povo

12º Marquione Souza

13º Chico Nunes

14º Clelton

15º Conceição

Considerando que o número de vereadores em Pau D’Arco é nove, a pesquisa indica que quatro dos atuais legisladores seriam reeleitos: Juvenal Alves, Neivaldo Santos, Jamailton (Maguila) e Sandrinha. Em primeiro lugar na pesquisa surge um nome novo, Charles Alves, mas também aparecem outros indicando mudanças na câmara, como Odivair, Arnaldo, Ricardo e Rogério.

A pesquisa consultou 367 pessoas no período de 14 a 17 de março de 2024. A margem de erro da pesquisa é de 4.9%, com um Intervalo de Segurança de 95%, oferecendo uma visão abrangente das preferências eleitorais dos cidadãos de Pau D’Arco. Esta pesquisa representa um importante termômetro para as próximas eleições municipais, fornecendo dados relevantes sobre a dinâmica política local. (A Notícia Portal, redação)