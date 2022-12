Polícia de Redenção prende autor de homicídio em Conceição do Araguaia

Na madrugada desta quarta-feira (28), por volta de 05h da manhã, a Polícia Civil de Redenção deflagrou a operação “A Caça” que capturou e prendeu autor de homicídio na zona rural de Conceição do Araguaia-PA, na Colônia Consolação.

O crime ocorreu dia 23 deste mês e teve como vítima José Edilson Lira da Silva, de 49 anos. Segundo apurado pelas investigações preliminares, o autor do delito seria um indivíduo pouco conhecido na região, que se identificava como Cadu e teria matado a vítima após uma fútil discussão, utilizando-se, para isso, de uma pistola cal. 380.

De acordo com as diligências, Cadu seria natural do Maranhão e teria adquirido há poucos meses uma chácara até então pertencente a um líder religioso local. através dessas informações, a Polícia Civil chegou até essa colônia e, após minucioso trabalho investigativo, constatou que Cadu, na realidade, é o nacional JARDSON DA CRUZ VIEIRA, que utiliza de um falso nome pois ostenta um mandado de prisão expedido em seu desfavor pela Vara do Júri da Comarca de Poção de Pedras, no estado do Maranhão, em virtude de dois homicídios praticados no ano de 2021.

Ainda segundo apurado, o autor também está sendo processado pela prática de outro homicídio ocorrido no ano de 2016, em Esperantinópolis, também no estado do Maranhão. À vista dessas informações, considerando a extrema periculosidade do investigado e sua contumácia na prática de homicídios por motivação fútil, a Polícia Judiciária, após identificar a propriedade rural em que o autor estava escondido, realizou uma incursão no local logo ao nascer do dia de hoje, oportunidade em que se constatou que JARDSON já havia se evadido para local incerto. Assim, na sequência, a Polícia Civil do Pará passou a monitorar o alvo, momento em que obteve êxito em identificar que ele estava hospedado em uma pousada no município de Estreito – MA, já em rota de fuga para a cidade natal.

Diante disso, foi realizado contato com as polícias civil e militar do Estado do Maranhão, as quais, em trabalho conjunto, abordaram e prenderam o foragido. No mais, o autor encontra-se custodiado no estabelecimento prisional e à disposição da Justiça.

(A Notícia Portal com informações da 13a. RISP – Superintendência Regional do Araguaia Paraense).