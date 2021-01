SUL DO PARÁ: 1º Sgt PM Lima é oficializado para comandar posto policial em Casa de Tábua

Esta semana, quarta-feira (13), o Tenente Coronel Daniel Dias CMT, do 7° Batalhão em Redenção-pá, visitou o 59° PPD de Casa de Tábua, distrito do município de Santa Maria das Barreiras.

Na ocasião, o 1° SGT PM S. Lima foi apresentado e oficializado para comandar o PPD (Posto Policial Destacado) em Casa de Tábua.

Também foram discutidas diretrizes referentes à segurança pública da região e o PPD foi reforçado com mais três policiais, totalizando 10 policiais, com duas guarnições de 5 policiais.(Da Redação, com informações de Domingos Ribeiro e a PM)