Homem é preso por matar o próprio cão com tiro de espingarda

A depol da cidade de São Félix do Xingu no sul do Pará divulgou nesta terça-feira (20) uma ação da Polícia Civil que prendeu um homem acusado de matar a tiros o cachorro de estimação da família.

A prisão do acusado ocorreu durante diligências coordenadas pelo delegado Renato Costa, na região conhecida como Jequié, área rural do município de São Félix do Xingu, quando avistou o homem arremessando um cachorro em um barranco.

Ao ser abordado e interrogado pelo delegado o homem confessou que matou o cão a pauladas, por este, segundo ele, estar comendo os ovos das galinhas de seu galinheiro.

A diligência policial conduziu o acusado até a residência dele. Ao chegar ao local, a esposa do acusado disse que ele havia executado o cachorro a tiros. Ela entregou a espingarda calibre 32 que estava na residência.

Ao ser indagado se possuía outra arma, o homem confessou que tinha uma outra de fabricação artesanal.

O suspeito foi conduzido para a delegacia de Polícia Civil de São Xingu, onde foi atuado pelos crimes de maus tratos e posse ilegal de arma de fogo.

A ação policial contou com a participação dos investigadores Fabio Bras, Rodrigo Monteiro e escrivã Karina Serra. (Dinho Santos)

Fonte: Dol Carajás