Prefeita de Floresta do Araguaia recebe governador Helder para inauguração de escola estadual

A Prefeita de Floresta do Araguaia, Majorri Santiago, o Deputado Estadual Alex Santiago e autoridades locais recebem o Governador Helder Barbalho nesta sexta-feira (19). Todos os holofotes da região estão voltados para o município sul paraense neste fim de semana.

Durante a visita o governador do Pará vai inaugurar a Escola Estadual de Ensino Médio Monsenhor Augusto Dias de Brito e na ocasião assinará a ordem de serviço para a construção da praça do produtor, entregará os cheques do programa “sua casa”, assinará o convênio para a construção das estradas vicinais e também assinará o convênio para pavimentação em bloquete sextavado das ruas de Floresta do Araguaia. O evento está programado para às 11h.