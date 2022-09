Pesquisadores comprovaram também o impacto positivo do regime alimentar que prega alto consumo de gordura e baixo de carboidratos no controle de convulsões por epilepsia.

Dieta cetogênica: novos estudos mostram que o regime da moda melhora quadros de Alzheimer. Alimentos ricos em gordura e pobres em carboidrato são a base da dieta cetogênica. Rica em gordura e pobre em carboidratos e proteínas. Mas afinal, o que é a dieta cetogênica e para quais objetivos ela é uma boa alternativa?

Rica em gordura e pobre em carboidratos e proteínas. A dieta cetogênica tem ganhado adeptos especialmente entre celebridades que apostam na alimentação para auxiliar na perda de peso. A estratégia pode de fato ser bem-sucedida, porém cada vez mais estudos destacam que o aspecto neuroprotetor da dieta, com impactos positivos para a cognição e o controle de doenças que afetam o cérebro, é o verdadeiro potencial por trás da rotina alimentar.

O endocrinologista e nutrólogo Durval Ribas Filho, presidente da Associação Brasileira de Nutrologia (Abran), explica que essa forma de alimentação consiste em limitar a ingestão diária de carboidratos a uma quantidade entre 20 e 50 gramas. É uma versão mais restrita da dieta low carb, que permite até cerca de 130 gramas. O resto é preenchido pelas “gorduras boas”. Isso estimula de forma recorrente um processo metabólico no corpo chamado de cetose, que acontece quando o organismo utiliza a gordura como fonte de energia.

— Quando não há quantidade suficiente de glicose, que é a principal fonte de energia do organismo, o corpo passa a utilizar a gordura como fonte. Esse é um processo natural, mas a dieta cetogênica busca estimular esse mecanismo. Então o corpo passa a utilizar mais corpos cetônicos, resultado da destruição das células de gordura, do que glicose para funcionar — afirma o especialista.

Esse mecanismo, de estímulo ao uso da gordura como fonte principal de energia, é o que leva à ideia de que ela acelera o processo de perda de peso, embora ainda não existam muitas evidências sobre a eficácia real para o emagrecimento. Por outro lado, porém, os aspectos positivos para a cognição já são contemplados por um amplo número de estudos. (A Notícia Portal / com informações de O Globo)