Hoje UFPA divulga listão dos aprovados no PS 2023

Ofim de semana será de fortes emoções para os jovens e adultos que tentam uma vaga nas universidades públicas paraenses. Na noite de quinta-feira (16), a Universidade Federal do Pará (UFPA) confirmou que solta o listão dos aprovados nesta sexta (17) a partir das 11h. Já a Universidade do Estado do Pará (Uepa) anuncia que é hora de colocar “a vitrola pra tocar” a partir das 9h, de sábado (18).

Neste ano, a UFPA não vai novamente afixar nos murais do campus no Guamá, em Belém, o listão, e não vai realizar coletiva de imprensa. Segundo a instituição, às 11h será publicada uma mensagem do reitor.

Pela tarde, será divulgado o edital de habilitação ao vínculo institucional, com a convocação dos calouros para apresentação de documentos obrigatórios, além da divulgação da nota e a classificação individual dos candidatos não classificados.

Homologação

O resultado das homologações já está disponível na área de inscrição dos candidatos e a demanda final dos candidatos por vaga também pode ser consultada no site do CEPS.

Neste ano, 64.981 estudantes tiveram sua inscrição homologada e concorrem às 7.381 vagas, em 193 ofertas de cursos, distribuídas nos 12 campi da UFPA.

Serviço

Listão do PS 2023 da UFPA

Dia 17 de fevereiro (sexta-feira)

11h – Mensagem do reitor no Portal da UFPA e nas redes sociais oficiais da UFPA

11h15 – Publicação do listão

