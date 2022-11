População de Bannach recebe atendimento de cidadania da SEJUDH – PA

A caravana da cidadania da secretaria de estado de justiça e direitos humanos do Governo do Estado do Pará, está realizando atendimentos em cidades da região do Araguaia Paraense.

Na última sexta-feira (11) em Pau D’arco a equipe iniciou os trabalhos na região. Neste sábado (12) o atendimento aconteceu na cidade de Bannach e no domingo (13) no distrito de Pista Branca, Bannach, onde foram feitos mais de 400 atendimentos na cidade e no distrito.

Todos os serviços ofertados é sem custos para os usuários. O mais procurado é a emissão de RG, primeira e demais vias. A identidade é entregue na hora.

O segundo serviço mais solicitado é a emissão de segunda via de registro de nascimento e certidão de óbito.

O programa também atende com serviços de consultoria jurídica, através da defensoria pública do estado. Os casos mais procurados são de acesso a aposentadoria e outros acessos a justiça.

O secretário de estado de justiça e direitos humanos, Valber Milhomem – acompanhou presencialmente a realização dos atendimentos nas cidades de Pau D’arco, Bannach e distrito de Pista Branca. “É uma oportunidade de atender tantas pessoas que precisam deste serviços, vamos continuar levando a caravana a todos Estado” disse Valber.

Essa semana o atendimentos de cidadania será levado aos municípios de Água Azul do Norte, São Félix do Xingu e Xinguara. (A Notícia Portal)