Estado do Pará: Operação garante restauração do asfalto na rodovia PA-150

A Secretaria de Estado de Transportes (Setran) executa serviços de restauração da rodovia PA-150, no sudeste do Pará. As equipes trabalham no trecho da ponte Igarapé Gavião até a ponte Mojuzinho no trecho entre os municípios de Goianésia do Pará e Jacundá.

As equipes trabalham para manter a trafegabilidade com serviços de restauração, remendo profundo, tapa-buraco, sinalização vertical e horizontal, limpeza lateral da pista, entre outros serviços. Uma das rodovias mais extensas do estado do Pará, com mais de 330 quilômetros de extensão, a PA-150 recebe de forma rotineira e preventiva serviços de manutenção e conservação para garantir sua trafegabilidade em toda sua extensão.

“Temos trabalhado de forma intensa para que esse importante corredor logístico rodoviário ofereça segurança para quem utiliza a estrada que liga a região metropolitana de Belém ao sul e sudeste do Pará, rota obrigatória para o porto de Vila do Conde, em Barcarena”, detalha o titular da Setran, Adler Silveira.

A PA-150 é ligação entre os municípios de Tailândia, Moju, Breu Branco, Ipixuna do Pará, Goianésia, Jacundá, Nova Ipixuna e Marabá. É possível acessar a rodovia por meio das PAs-475 e 256; e pelas BRs- 263 e 222.

