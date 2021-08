Projeto “Segurança por todo o Pará” chega ao município de Marabá

O Lançamento da iniciativa, determinada pelo Governador Helder Barbalho, aconteceu no auditório do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), no bairro nova Marabá. Mais de 200 agentes da segurança pública estiveram presentes, juntamente com o Secretário Estadual de Segurança pública e Defesa Social, Uálame Machado, do Comandante-Geral da Polícia Militar, Coronel Dilson Júnior, do Delegado-Geral da Polícia Civil, Delegado Walter Resende, do Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Pará, Coronel Hayman Souza, Diretor do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, Celso Mascarenhas, além dos representantes da SEAP e do Detran-PA.

Para se ter uma ideia, o Estado do Pará possui o território maior que países como à Tânzania e Moçambique. Ao todo, 144 municípios fazem parte da área que contempla mais de 1,2 milhão de quilômetros quadrados. Diante destas dimensões que fazem o Pará ser único, desde o início do atual governo, a Secretaria Estadual de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), criou o “Segurança por todo o Pará “, e leva, por meio de ações teóricas e práticas Operacionais, iniciativas que ajudam as entidades que compõe o sistema de segurança pública a combater a violência em todas as área, como explica o Secretário de Estado de Segurança Publica, Uálame Machado:

O programa visa que todos os gestores da Segurança pública possam visitar cada regional deste Estado, proporcionando uma estratégia diferente da segurança pública para cada região do Estado. A estratégia utilizada no Marajó, por exemplo, não é a mesma utilizadaRegião de Marabá. Sendo assim, nós visitamos cada regional, no caso Marabá, para discutir e dialogar para quem atua na ponta. A primeira coisa que nós temos é a integração, da polícia Civil, com os bombeiros, o DETRAN, CPC Renato Chaves, SEAP. Exemplo: nós temos o município de Piçarra, com mais de 500 dias sem qualquer registro de Homicídios. Então nós levamos essas estratégias para melhorar o contexto de outras cidades”, disse.

De acordo com análise prévia feita pela SEGUP, o projeto tem como principal meta reduzir, cada vez mais, mortes violentas, roubos, violência contra a mulher e violência sexual contra criança e adolescentes. Na região Sudoeste, os principais desafios nessa área são a violência e criminalidade e a violência doméstica. A portaria 091/2021, da Segup, instalou o Comitê integrado de Segurança Pública e Defesa Social (CISPEDS – CARAJÁS). O comitê terá atuação permanente para a realização de planejamentos táticos Regionais, Organização, execução, monitoramento, Avaliação e discursão de resultados nas áreas de da Segurança Publica e da Defesa social.

O Delegado-Geral da Polícia Civil, Delegado Walter Resende, ressaltou a importância de um comitê: “Aqui, ao encontrar com os servidores da ponta, a gente pode trocar experiências, vê onde se pode melhorar, por exemplo, na questão da violência doméstica, a questão de Homicídios, todo o sistema, a gente trás à tona, troca informações e vê onde cada um pode contribuir ainda mais para trazer tranquilidade à população desta região. Assim, a gente da Polícia Civil, desempenha nosso papel constitucional de polícia judiciária”, disse Resende.

Com o CISPEDS ativo, os próprios gestores irão, de forma integrada, planejar as operações, as ações, com os recursos que já se encontram aqui na Regional, e também solicitar ao poder central recursos para fazer frente à demanda de criminalidade.

“É um projeto inovador. Nós que somos do Interior, nos sintomentos muitos lisonjeados, para justamente repassarmos as demandas do dia a dia ao gestores. A integração com o CPC, a Polícia Militar, com o DETRAN e a SEAP vai melhorar ainda mais a segurança na região e diminuir ainda mais os números da violência na região, o que já é uma realidade por aqui”, disse o Superintendente da 10° Risp, Delegado da PC-PA, Thiago Carneiro.

Oficinas – As diretrizes do projeto foram detalhadas aos gestores da região, e depois iniciadas as oficinas sobre o assunto, a fim de expor os bons resultados das ações deflagradas na Região Metropolitana de Belém, como a expressiva queda na violência, colocando o Pará como o estado que mais reduziu a criminalidade em todo o Brasil, ao comparar os anos de 2019 e 2020. Também foi enfatizado que o projeto leva em consideração as peculiaridades locais.