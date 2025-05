Homicídio em Redenção: Dono de oficina é morto a tiros na manhã desta quinta-feira

Redenção (PA) – Na manhã desta quinta-feira (08), um homicídio foi registrado na Oficina Box-3, localizada na Avenida Araguaia, no bairro Ademar Guimarães. A vítima foi identificada como José Rodrigues da Silva Junior, proprietário do estabelecimento.

Segundo testemunhas que estavam próximas ao local do crime, dois homens encapuzados chegaram de motocicleta, invadiram a oficina e atiraram contra José Rodrigues, que não teve tempo de reagir. Ele morreu no local.

A Polícia Militar foi acionada e isolou a área para preservar a cena do crime. A Polícia Civil também compareceu e iniciou as investigações, colhendo depoimentos e imagens de câmeras de segurança que possam ajudar na identificação dos autores do crime.

Uma equipe do SAMU esteve no local, mas apenas pôde constatar o óbito. A remoção do corpo foi feita por uma funerária local.

Até o momento, a motivação do crime ainda não foi confirmada. A polícia segue investigando o caso e trabalha com diversas linhas de investigação. (Emily Dulcio/ A Noticia Portal).