Conceição do Araguaia: Caminhonete sobe em calçada, mata mulher e derruba muro

Uma caminhonete L-200, cor vermelha, matou uma mulher atropelada e em seguida colidiu e derrubou uma árvore e parte de um muro de uma casa. A vítima do atropelamento, Vera Reis de Sousa, conhecida como “Verinha”, de 42 anos, morreu no local. O motorista do veículo, um homem ainda não identificado, fugiu sem prestar socorro à mulher. O caso ocorreu na noite de sábado, 12, no bairro São Luiz I, em Conceição do Araguaia, região sul do Estado.

Uma testemunha informou à Polícia Militar que o motorista estaria realizando manobras arriscadas na via pública quando atropelou a vítima, que caminhava pelo canteiro central e tentou correr, mas não conseguiu escapar do veículo desgovernado. Após atropelar a mulher, o carro ainda derrubou uma árvore de pequeno porte e se chocou frontalmente com o muro de uma residência, que ficou parcialmente destruído.

Conforme a Polícia Militar, a guarnição realizou rondas no setor, porém o suspeito do atropelamento não foi localizado. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil de Conceição do Araguaia. Segundo informou a PC, as câmeras de vigilância próximas ao local do atropelamento estão sendo analisadas para a possível identificação do motorista, que deverá ser intimado a prestar depoimento e poderá responder por homicídio culposo ou homicídio doloso, conforme o desfecho do inquérito policial.

(Fonte: Correio de Carajás)